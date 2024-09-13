Rusya, Donetsk'te 8 Yerleşimi Ele Geçirdi

Rus Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bir hafta içinde 8 yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:28
Rusya, Donetsk'te 8 Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'teki Askeri Faaliyetlerini Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 8 yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, 7-13 Eylül tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Saldırılar ve Hedefler

Açıklamada, Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilen saldırılara da yer verildi. Bu saldırıların hedefleri arasında enerji altyapıları, askeri havaalanları, mühimmat depoları ve Ukraynalı askerlerin bulunduğu mevziler yer aldı.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Rus ordusunun kontrol altına aldığı yerleşim birimleri arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Krasnogorovka, Grigorovka, Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsınovka, Dolinovka ve Vodyanoye yer alıyor.

Askeri Kayıplar

Ayrıca, son bir haftada 49 Ukraynalı askerin esir alındığı bildirildi. Bakanlık, askeri operasyonun başladığı günden bugüne kadar Ukrayna ordusunun kayıplarını da açıkladı. Buna göre, Ukrayna ordusu; 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 501 İHA, 579 hava savunma sistemi ile 18 bin 130 tank ve zırhlı araç kaybetti.

Örneğin, 6 Ağustos’tan bu yana Kursk yönünde Ukrayna ordusunun 12 bin 795 asker kaybettiği belirtildi. Bunun yanında, 108 tank, 44 piyade savaş aracı, 86 zırhlı personel taşıyıcı ve 691 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.

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