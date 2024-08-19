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Rusya, Donetsk'te Artyomovo'yu Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Artyomovo yerleşiminin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ordusuna büyük kayıplar verildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:58
Rusya, Donetsk'te Artyomovo'yu Ele Geçirdi

Rusya'nın Donetsk'teki Askeri Başarısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Artyomovo yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki operasyonlarına dair detaylar paylaşıldı.

İHA, Top ve Roketlerle Bombardıman

Açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Artyomovo'yu kurtardı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bir gün içerisinde Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 147 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı belirtildi.

Ukrayna Ordusuna Büyük Kayıplar

Operasyonun başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri malzeme ve birliğin imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, toplamda 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 161 İHA ve 17 bin 340 tankın imha edildiğini açıkladı.

Kursk Bölgesindeki Çatışmalar

Ayrıca, Kursk bölgesinde de çatışmalara dair bilgi verildi ve son 24 saatte Ukrayna ordusunun 330'dan fazla asker ve 27 zırhlı aracını kaybettiği bildirildi. 6 Ağustos'tan bu yana, toplamda 3 bin 800 asker ve çeşitli zırhlı araçların kaybı olduğu ifade edildi.

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