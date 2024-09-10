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Rusya, Donetsk'te Dört Yerleşim Alanını Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Galitsınovka, Grigorovka, Krasnogorovka ve Vodyanoye yerleşimlerini kontrol altına aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:51
Rusya, Donetsk'te Dört Yerleşim Alanını Ele Geçirdi

Rusya'dan Donetsk Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı. Bu kapsamda Galitsınovka, Grigorovka, Krasnogorovka ve Vodyanoye yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Askeri Faaliyetler ve Hava Savunması

Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin aktif eylemleri sonucunda bu bölgelerin Donetsk Halk Cumhuriyeti toprakları olarak kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca, son 24 saat içerisinde 175 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirildi. Fransız yapımı Hammer ve ABD yapımı HIMARS füzeleri de etkisiz hale getirildi.

Uçak ve Araç Kaybı

Açıklamada, "Askeri operasyonun başladığı tarihten itibaren Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 341 İHA ve 579 hava savunma sisteminin" imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, 17 bin 980 tank ve zırhlı araçla birlikte, 1449 çok namlulu roketatar ve 25 bin 868 özel askeri aracın da Rus ordusu tarafından yok edildiği ifade edildi.

Donetsk'teki Kontrol

Rus ordusu, 1 Eylül tarihinden bu yana Donetsk bölgesinde toplamda 10 yerleşim birimini kontrol altına almış durumda. Bu süreç, Ukrayna ile olan çatışmaların seyrini etkilemeye devam ediyor.

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