Donetsk'te Kontrol Altına Alınan Yerleşim Birimleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zelenoye ve Velikaya Novoselka yerleşim birimlerinde kontrol sağlayarak önemli bir ilerleme kaydettiğini bildirdi. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında güncel bilgiler sundu.

Aktif Askeri Eylemler ve Sonuçları

Açıklamanın devamında, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin söz konusu yerleşim birimlerini kurtardı," ifadeleri yer aldı. Son 24 saat içinde, Ukrayna'nın enerji, askeri ve sanayi tesislerine, askeri havaalanı altyapısına yönelik havadan ve karadan 153 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Ukrayna Ordusuna Yönelik İmha İstatistikleri

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41,507 insansız hava aracı (İHA), 590 hava savunma füze sistemi, 20,852 tank ve zırhlı araç, 1,510 çok namlulu roketatar, 20,945 obüs ve havan topu, ayrıca 30,806 özel askeri aracın imha edildiğini açıkladı.

Önceki Kazanımlar

Geçtiğimiz hafta, Rusya'nın Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde toplamda 9 yerleşim birimini ele geçirdiği bilgisi de paylaşıldı.