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Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya, Donetsk bölgesindeki Zelenovka ve Novıy Komar yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:19
Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesinde önemli bir ilerleme kaydettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Zelenovka ve Novıy Komar yerleşim birimlerinin kontrolünün ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna üzerindeki faaliyetlerine dair güncel bilgiler yer aldı. Özellikle Doğu Askeri Grubu birliklerinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan bu yerleşim birimlerini kurtardığı ifade edildi.

Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli askeri kayıplar kaydedildi. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, toplamda 650 uçak, 283 helikopter, 38 bini aşkın insansız hava aracı (İHA), 590 hava savunma füze sistemi, 19,844 tank ve zırhlı araç, 1,502 çok namlulu roketatar, 19,822 obüs ve havan topu ile 29,326 özel askeri araç imha edildi.

Bunun yanı sıra, daha önce Donetsk bölgesindeki Trudovoye ve Starıye Ternı yerleşim birimlerinin de kontrol altına alındığı bildirilmişti.

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