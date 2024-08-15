Rusya, Donetsk'te İvanovka'nın Fethini Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki İvanovka yerleşim birimini etkili bir şekilde kontrol altına aldığını bildirdi. Bakanlık, bu gelişmeyi içeren açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair detaylar sundu.

İvanovka'da Askeri Faaliyetler

Açıklamaya göre, Donbas bölgesindeki stratejik bazı noktalarda belirli askeri başarılar elde edildi ve bombalama faaliyetleri gerçekleştirildi. Aktarılan bilgilere göre, "Merkez askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti bünyesinde İvanovka yerleşimini kurtardı," ifadelerine yer verildi.

Askeri Hedeflerin Bombalanması

Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün içinde cephanelik, depolar ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu toplam 152 bölgenin hava saldırıları, insansız hava araçları, top atışları ve roketlerle hedef alındığını da aktardı. Bu operasyonlar, bölgedeki askeri etkinliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.