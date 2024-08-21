Rusya Donetsk'te Jelannoye'yi Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Jelannoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Askeri Harekat ve Kontrol Altına Alma
Yapılan resmi açıklamada, Rus birliklerinin Donbas’taki stratejik noktalara yönelik etkili operasyonlar gerçekleştirdiği vurgulandı. Açıklamaya göre, 'Merkez' askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti çatısı altında Jelannoye yerleşim birimini kurtarmayı başardı.
Hava Savunma Başarıları
Rus kuvvetlerinin 131 farklı bölgede, Ukrayna askerlerine ve askeri teçhizatlarına yönelik başarılı saldırılar düzenlediği bildirildi. Hava savunma sistemleri, Fransız yapımı 7 Hammer güdümlü bombayı, Neptune-MD gemi savar füzelerini, ABD menşeli 15 HIMARS füzesi ve 63 insansız hava aracını imha etti.