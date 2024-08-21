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Rusya Donetsk'te Jelannoye Bölgesini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te bulunan Jelannoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:24
Rusya Donetsk'te Jelannoye Bölgesini Ele Geçirdi

Rusya Donetsk'te Jelannoye'yi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Jelannoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Askeri Harekat ve Kontrol Altına Alma

Yapılan resmi açıklamada, Rus birliklerinin Donbas’taki stratejik noktalara yönelik etkili operasyonlar gerçekleştirdiği vurgulandı. Açıklamaya göre, 'Merkez' askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti çatısı altında Jelannoye yerleşim birimini kurtarmayı başardı.

Hava Savunma Başarıları

Rus kuvvetlerinin 131 farklı bölgede, Ukrayna askerlerine ve askeri teçhizatlarına yönelik başarılı saldırılar düzenlediği bildirildi. Hava savunma sistemleri, Fransız yapımı 7 Hammer güdümlü bombayı, Neptune-MD gemi savar füzelerini, ABD menşeli 15 HIMARS füzesi ve 63 insansız hava aracını imha etti.

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