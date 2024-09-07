Rus Ordusu Kalinovo'yu Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına dair güncel bilgiler paylaşıldı.

Askeri İlerleme Devam Ediyor

Açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kalinovo yerleşim birimini başarılı bir şekilde kurtardı." ifadeleri kullanıldı. Son 24 saat içerisinde ise 139 bölgede roket parçaları, insansız hava araçları ve askeri altyapının hedef alındığı bildirildi.

Bakanlık, operasyondan bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıpların olduğunu belirterek, toplamda 642 savaş uçağı, 283 helikopter ve 31 bin 98 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Ayrıca, 17 bin 953 tank ve zırhlı araçla birlikte çok sayıda obüs ve özel askeri aracın da etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Rus ordusu, Donetsk bölgesindeki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırarak, 1 Eylül tarihinden bu yana toplamda 8 yerleşim birimini kontrol altına almayı başardı.