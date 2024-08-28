Rusya Savunma Bakanlığı Kamışevka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya'nın resmi haber kaynaklarına göre, Donetsk bölgesinde bulunan Kamışevka yerleşim birimi, Rus ordusu tarafından ele geçirildi. Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Askeri Operasyon Bilgileri

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna üzerindeki askeri faaliyetlerine ilişkin detaylar verildi. Rus ordusunun ilerlemeye devam ettiği belirtildi ve, "Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kamışevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'ya Yönelik Hava Saldırıları

Açıklamada, ayrıca 148 bölgede yabancı paralı savaşçıların bulunduğu kamp, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandığı noktaların insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışlarıyla bombalandığı aktarıldı. Bu bağlamda, askeri operasyonun başlangıcından itibaren Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Detaylar ise şu şekilde sıralandı: