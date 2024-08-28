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Rusya, Donetsk'te Kamışevka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Kamışevka'nın kontrol altına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:32
Rusya, Donetsk'te Kamışevka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Kamışevka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya'nın resmi haber kaynaklarına göre, Donetsk bölgesinde bulunan Kamışevka yerleşim birimi, Rus ordusu tarafından ele geçirildi. Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Askeri Operasyon Bilgileri

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna üzerindeki askeri faaliyetlerine ilişkin detaylar verildi. Rus ordusunun ilerlemeye devam ettiği belirtildi ve, "Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kamışevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'ya Yönelik Hava Saldırıları

Açıklamada, ayrıca 148 bölgede yabancı paralı savaşçıların bulunduğu kamp, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandığı noktaların insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışlarıyla bombalandığı aktarıldı. Bu bağlamda, askeri operasyonun başlangıcından itibaren Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Detaylar ise şu şekilde sıralandı:

  • 640 uçak
  • 283 helikopter
  • 30,613 İHA
  • 575 hava savunma füze sistemi
  • 17,589 tank ve zırhlı araç
  • 1426 çok namlulu roketatar
  • 13,720 obüs ve havan topu
  • 25,312 özel askeri araç

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