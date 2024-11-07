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Rusya, Donetsk'te Kremennaya Balka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kremennaya Balka yerleşimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:42
Rusya, Donetsk'te Kremennaya Balka'yı Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'teki Kremennaya Balka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Kremennaya Balka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin bilgiler verildi.

Askeri İlerleme Devam Ediyor

Açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kremennaya Balka yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verildi. Görülen ilerlemenin yanı sıra, son 24 saatte 119 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, insansız hava araçları (İHA) depoları, silah, mühimmat ve yakıt depolarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Uçak ve Araç İmha Sayıları Artıyor

Bakanlık, askeri operasyonun başlangıcından itibaren Ukrayna ordusuna ait toplamda 648 uçak, 283 helikopter, 35,353 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19,071 tank ve zırhlı araç, 1,484 çok namlulu roketatar, 17,418 obüs ve havan topu ile 28,032 özel askeri araç imha edildiğini duyurdu. Ayrıca, Rus ordusunun bir önceki gün Antonovka ve Maksimovka yerleşimlerini de kontrol altına aldığı bildirildi.

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