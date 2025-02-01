Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Krımskoye yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Askeri Faaliyetler ve Hedefler

Açıklamada, Rus ordusunun cephe pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı. 'Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırılara devam etti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krımskoye yerleşim birimini kurtardı.' ifadelerine yer verildi.

Son 24 Saatteki Operasyonlar

Ayrıca, son 24 saatte 156 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) depolama merkezlerine ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği belirtiildi. Ukrayna'nın 108 İHA'sının düşürüldüğü ifade edildi.

Savaşın Başlangıcından Bu Yana Kayıplar

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 42 bini aşkın İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 21 bine yakın tank ve zırhlı araç, 1511 çok namlulu roketatar, 21 bin 100 obüs ve havan topu ile 31 binden fazla özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.

Önceki Başarılar

Bakanlık, geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini de hatırlattı.