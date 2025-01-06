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Rusya, Donetsk'te Kurahovo Şehrinin Kontrolünü Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Kurahovo şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:15
Rusya, Donetsk'te Kurahovo Şehrinin Kontrolünü Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'teki Stratejik Kurahovo'yu Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas'ın güneybatısında yer alan en büyük yerleşim yeri Kurahovo şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, bu başarıyı Güney askeri birliklerinin aktif taarruzları sonucunda elde ettiklerini bildirdi.

Kurahovo'nun Stratejik Önemi

Yapılan açıklamada, Kurahovo'nun Donbas'ın güneybatısındaki en büyük yerleşim yeri olduğu vurgulandı. On yıl boyunca, Kiev rejimi bu bölgeyi gelişmiş atış noktaları ve yeraltı iletişim ağlarıyla güçlü bir müstahkem bölge haline getirmiştir. Kuzeyden gelen su rezervuarı, Rus taarruz birimlerinin manevra kabiliyetini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır.

Ukrayna Savunmasının Yoğunluğu

Ayrıca, Ukrayna ordusunun Kurahovo'yu korumak için 15 binden fazla askeri şehre yoğunlaştırdığı ve düşmanın büyük bir direniş göstermeye çalıştığı bildirilmektedir. Açıklamada, kurulu güçlerin yabancı paralı savaşçılar, top ve tanklar ile desteklendiği ifade edildi.

Rus Birliklerinin Kayıpları

Kurahovo'nun alınması sırasında, Rus birliklerinin profesyonel eylemleri sonucunda, Ukrayna ordusunun yaklaşık yüzde 80'inin, yani 12 binden fazla askerin ve çeşitli silah ve askeri teçhizatın kaybedildiği belirtildi. Kaybın arasında 40 tank ve diğer zırhlı araçlar da yer alıyor.

Yeni Operasyonel Aşama

Kurahovo'nun ele geçirilmesiyle birlikte Rus birliklerinin operasyonel alana girdiği ve bunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının kurtuluş sürecini hızlandıracak bir adım olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Rus ordusu tarafından yapılan bir başka açıklamada, Donetsk'te Daçenskoye yerleşim biriminin de kontrol altına alındığı bildirildi.

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