Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rusya Donetsk'te Lozovatskoye'yi Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk’teki Lozovatskoye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:30
Rusya Donetsk'te Lozovatskoye'yi Kontrol Altına Aldı

Donetsk’te Önemli Bir Kazanım

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Lozovatskoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Bakanlığın duyurusunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetleri hakkında detaylar paylaşıldı.

Yapılan Eylemler

Yapılan açıklamada, Rus ordusunun cephe hattında bazı stratejik noktaların kontrolünü sağlamlaştırdığı belirtildi. "Merkez askeri birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Lozovatskoye yerleşim birimini kurtardı" ifadesine yer verildi.

Son Bir Gün İçindeki Başarılar

Bakanlık, son 24 saat içerisinde Rus birliklerinin Ukrayna’ya ait iki elektronik harp istasyonu, bir havacılık deposu ve bir mühimmat deposunu imha ettiğini bildirdi. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 81 insansız hava aracı düşürüldü.

Genel Durum Bilgisi

Açıklama kapsamında, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna’ya ait önemli askeri varlıkları nasıl yok ettiğine dair istatistikler de verildi. Bu sayılar arasında 630 uçak, 278 helikopter, 28 bin 545 İHA, 556 hava savunma füze sistemi, 16 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1390 çok namlulu roketatar, 12 bin 446 obüs ve havan topu ile 24 bin 115 özel askeri araç bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

DASK'ını Akbank'a yaptırana trink diye iade ödemesi! Akbank'tan çoşturan kampanya

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!