Donetsk’te Önemli Bir Kazanım

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Lozovatskoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Bakanlığın duyurusunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetleri hakkında detaylar paylaşıldı.

Yapılan Eylemler

Yapılan açıklamada, Rus ordusunun cephe hattında bazı stratejik noktaların kontrolünü sağlamlaştırdığı belirtildi. "Merkez askeri birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Lozovatskoye yerleşim birimini kurtardı" ifadesine yer verildi.

Son Bir Gün İçindeki Başarılar

Bakanlık, son 24 saat içerisinde Rus birliklerinin Ukrayna’ya ait iki elektronik harp istasyonu, bir havacılık deposu ve bir mühimmat deposunu imha ettiğini bildirdi. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 81 insansız hava aracı düşürüldü.

Genel Durum Bilgisi

Açıklama kapsamında, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna’ya ait önemli askeri varlıkları nasıl yok ettiğine dair istatistikler de verildi. Bu sayılar arasında 630 uçak, 278 helikopter, 28 bin 545 İHA, 556 hava savunma füze sistemi, 16 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1390 çok namlulu roketatar, 12 bin 446 obüs ve havan topu ile 24 bin 115 özel askeri araç bulunuyor.