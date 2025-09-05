DOLAR
Rusya: Donetsk'te Markovo Yerleşimi Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Markovo yerleşiminin ele geçirildiğini ve 30 Ağustos-5 Eylül arasında Ukrayna hedeflerine saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:05
Rusya: Donetsk'te Markovo Yerleşimi Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Markovo yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin detaylara yer verildi.

Bakanlık Açıklaması

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeye yer verildi: "Güney askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Markovo yerleşim birimini kurtardı."

Saldırıların Kapsamı ve Tarihçesi

Açıklamada, 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Ukrayna'daki hedeflere yönelik olarak yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla dört grup saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık, bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan yakıt, ulaşım ve liman altyapı tesisleri, askeri havaalanları, uzun menzilli insansız hava araçları için üretim atölyeleri ve depolama tesisleri, cephanelikler ile Ukrayna silahlı birliklerinin, nasyonalistlerin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna'daki ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin bir fırlatıcısı ile Patriot uçaksavar füze sisteminin bir fırlatıcısının imha edildiği vurgulandı.

