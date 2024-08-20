Rusya Donetsk'te Kontrolü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde stratejik bir konumda yer alan New York yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından alındığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine dair detaylar paylaşıldı.

Novgorodskoye'nin kurtarılması

Açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Toretsk kentsel alanındaki Novgorodskoye'yi (New York) kurtardı" ifadelerine yer verildi.

Hava Operasyonları ve Zarar Tespiti

Bir günde, 143 bölgeye gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA), top ve roket atışlarıyla bombardıman yapıldığı kaydedildi. Askeri operasyonun başladığı tarihten bu yana, Ukrayna ordusuna ait önemli miktarda askeri malzeme imha edildiği belirtildi:

639 uçak

282 helikopter

30.192 İHA

575 hava savunma sistemi

17.345 tank ve zırhlı araç

1.415 çok namlulu roketatar

13.444 obüs ve havan topu

24.945 özel askeri araç

Bu operasyonların, bölgedeki çatışmaların seyrini değiştirebileceği öngörülüyor.