Donetsk'te Stratejik Bir Kazanım

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novıy Trud yerleşim biriminde kontrol sağlandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki diğer faaliyetlerine dair de güncel bilgilere yer verildi.

Ateş Altında Enerji Altyapısı

Açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna'nın kritik enerji altyapısına yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırıların hedeflediği noktaların vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novıy Trud yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Saldırılar ve Kayıplar

Son 24 saat içerisinde 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiği, ayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu noktaların imha edildiği bildirildi.

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıplar yaşandığı, toplamda 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 539 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 969 tank ve zırhlı araç gibi birçok askeri unsurun yok olduğu bildirildi.

Ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’tan bu yana Kursk yönünde yaklaşık 43 bin 740 asker, 255 tank, 194 piyade savaş aracı, 136 zırhlı personel taşıyıcısı ve 1318 zırhlı araç kaybettiği ifade edildi.