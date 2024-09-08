Donetsk'te Stratejik Bir Kazanım

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde yer alan Novogrodovka şehrinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, bu eylemin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları çerçevesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Aktif Askeri Faaliyetler

Açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, operasyonel eylemlerinin sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novogrodovka kentini kurtardı" ifadesi yer aldı. Ayrıca, son 24 saat içinde, 127 farklı alanda insansız hava araçları (İHA) ve askeri hedeflere yönelik bombalama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Hava Savunma Başarısı

Bakanlık, Ukrayna'ya ait 23 İHA'nın da Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü kaydetti. Açıklamaya göre, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusu, 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 121 İHA ve 17 bin 961 zırhlı araç dahil olmak üzere önemli kayıplar verdi.

Ukrayna Ordusu Kayıpları

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos tarihinden bu yana Kursk yönünde toplamda 11 bin 220 asker, 87 tank, 42 piyade savaş aracı ve 624 zırhlı araç kaybetti. Bu kayıpların, çatışmaların sürdüğü ortamda ordunun gücünü nasıl etkilediği ise merak konusu olmaya devam ediyor.