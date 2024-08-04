Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rusya, Donetsk'te Novoselovka Pervaya'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Novoselovka Pervaya yerleşimini ele geçirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:19
Rusya, Donetsk'te Novoselovka Pervaya'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya, Donetsk Bölgesinde İlerlemeye Devam Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Novoselovka Pervaya yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bu gelişme, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Askeri Açıklama ve İstatistikler

Bakanlıktan gelen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, savaşın başlamasından itibaren aktif bir şekilde operasyon gerçekleştirdiği vurgulandı. "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovka Pervaya yerleşim birimini kurtardı" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Hava Gücüne Darbe

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 162 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği belirtildi. Ayrıca, şu ana kadar toplamda 633 uçak, 278 helikopter, 29 bin 141 İHA, 561 hava savunma füze sistemi, 16 bin 764 tank ve zırhlı araç, 1395 çok namlulu roketatar, 12 bin 813 obüs ve havan topu ile 24 bin 354 özel askeri araç imha edildiği açıklandı.

Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaların giderek daha da şiddetlendiğini ve savaşın etkilerinin derinleştiğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor