Rusya, Donetsk Bölgesinde İlerlemeye Devam Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Novoselovka Pervaya yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bu gelişme, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Askeri Açıklama ve İstatistikler

Bakanlıktan gelen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, savaşın başlamasından itibaren aktif bir şekilde operasyon gerçekleştirdiği vurgulandı. "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovka Pervaya yerleşim birimini kurtardı" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Hava Gücüne Darbe

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 162 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği belirtildi. Ayrıca, şu ana kadar toplamda 633 uçak, 278 helikopter, 29 bin 141 İHA, 561 hava savunma füze sistemi, 16 bin 764 tank ve zırhlı araç, 1395 çok namlulu roketatar, 12 bin 813 obüs ve havan topu ile 24 bin 354 özel askeri araç imha edildiği açıklandı.

Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaların giderek daha da şiddetlendiğini ve savaşın etkilerinin derinleştiğini gösteriyor.