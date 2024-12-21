Ostrovskiy, Rus Ordusu Tarafından Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Ostrovskiy yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Açıklamada, Rus birliklerinin hava kuvvetleri, silahlı insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri ile düzenlenen saldırılarda birçok hedefin vurulduğu belirtildi. Bu saldırılar sırasında Ukrayna'nın askeri ve sanayi tesisleri, enerji sağlayan yapıları, askeri hava üslerinin altyapıları, insansız hava aracı depoları ve 147 farklı bölgedeki askeri birlikler hedef alındı.

Donbas'ta Stratejik Kazanımlar

Açıklamaya göre, Donbas’taki bazı önemli yerlerin kontrolü de sağlandı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Ostrovskiy yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesini kullandı.

Öte yandan, 19 Aralık'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zelenovka ve Novıy Komar yerleşim birimlerinin kontrolünü de ele geçirdiklerini duyurmuştu.