Rusya: Donetsk'te Pervoye Maya Yerleşimini Kontrol Altına Aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşiminin kurtarıldığını ve 149 noktada Ukrayna güçlerinin ateş altına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:32
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim biriminin kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada öne çıkanlar

Bakanlığın açıklamasında, Donbas bölgesinde Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından bazı önemli noktaların ele geçirildiği belirtildi. Metinde, "Merkez askeri birliklerinin taarruz eylemleri sonucunda Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna Hava Savunma radar istasyonu ile insansız hava araçlarının kontrol ve toplanma noktalarını vurduğu kaydedildi. Bakanlık, 149 ayrı yerde Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının ateş altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın açıklaması, Rus ordusunun bölgedeki ilerleyişine dair resmi beyan niteliği taşıyor.

