Rusya Donetsk'te Şandrigolovo'nun Kontrolünü Ele Geçirdi

Savunma Bakanlığı'ndan Cephede İlerleme ve İHA Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Şandrigolovo yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildiği belirtildi.

"Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda pozisyonlarını güçlendirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şandrigolovo yerleşim yerini kurtardı."

Açıklamada ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 78 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde yok edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce ordunun Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Stepovoye ile Donetsk bölgesinde Derilovo ve Mayskoye yerleşim yerlerini ele geçirdiğini duyurmuştu.