Rusya: Donetsk'te Şandrigolovo kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Şandrigolovo'nun ele geçirildiğini ve Moskova dahil bölgeler üzerinde 78 İHA'nın hava savunmasıyla yok edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:15
Rusya Donetsk'te Şandrigolovo'nun Kontrolünü Ele Geçirdi

Savunma Bakanlığı'ndan Cephede İlerleme ve İHA Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Şandrigolovo yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildiği belirtildi.

"Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda pozisyonlarını güçlendirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şandrigolovo yerleşim yerini kurtardı."

Açıklamada ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 78 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde yok edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce ordunun Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Stepovoye ile Donetsk bölgesinde Derilovo ve Mayskoye yerleşim yerlerini ele geçirdiğini duyurmuştu.

