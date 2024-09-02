Rusya Donetsk'teki Skuçnoye'yi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Skuçnoye yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki askeri operasyonlarıyla ilgili detaylara yer verildi.

Hedefler Vuruldu

Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin gece boyunca uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak, Ukrayna'nın savunma sanayisi tesisleri ve enerji altyapılarına yönelik gruplar halinde saldırılar düzenlediğini bildirdi. Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.

Yabancı Savaşçılar İmha Edildi

Ayrıca, yabancı paralı askerlerin konuşlandığı geçici noktaların da imha edildiği ifade edildi. Donbas bölgesinde birkaç stratejik noktanın ve yerin kontrol altına alındığı kaydedildi:

ifadesine yer verildi. Önceki gün ise bakanlık, Donetsk bölgesindeki Vıyemka ve Ptiçye yerleşimlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.