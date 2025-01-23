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Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Solenoye yerleşiminin kontrolünü sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:06
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Solenoye yerleşim biriminde kontrolü sağladığını açıkladı. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgiler paylaştı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerleyişini sürdürdüğü vurgulanarak, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırılar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Solenoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte, 136 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı ile kritik öneme sahip gaz ve enerji altyapısına saldırılar düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, Ukrayna'ya ait 29 insansız hava aracı (İHA) Rus hava savunma sistemlerince imha edildi.

Açıklamanın devamında, savaşın başlangıcından bu yana toplamda 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 177 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 739 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 877 obüs ve havan topu ile 30 bin 616 özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün Harkiv bölgesindeki Zapadnoye yerleşim birimini de ele geçirdiklerini bildirmişti.

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