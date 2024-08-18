Rusya'dan Önemli Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde stratejik bir yerleşim yeri olan Sviridonovka'nın kontrolünü sağladığını duyurdu.

Askeri Operasyonun Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyonla Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni pekiştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Merkez askeri birliklerin aktif bir şekilde yürüttüğü operasyon sonucunda Sviridonovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Hava Saldırıları ve Kayıplar

Bir günde yapılan hava saldırıları neticesinde 163 hedefin vurulduğu, bunlar arasında askeri cephanelikler ve Ukrayna'ya ait birliklerin bulunduğu alanlar da olduğu bildirildi. Ayrıca, şunlar da kaydedildi:

Toplamda, 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 112 İHA, 575 hava savunma füzesi ve çok sayıda zırhlı araç yok edilmiştir.