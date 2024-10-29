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Rusya, Donetsk'te Üç Yeni Yerleşim Birimini Kontrol Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde üç yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:45
Rusya, Donetsk'te Üç Yeni Yerleşim Birimini Kontrol Etti

Rusya'nın Donetsk'teki Askeri Faaliyetleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katerinovka, Gornyak ve Dobrovolye yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.

Detaylı Açıklama

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin bilgi verirken, güney, merkez ve kuzey askeri gruplarının, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bu üç yerleşim birimini kurtardığını ifade etti.

Son 24 Saatteki Saldırılar

Ayrıca, son 24 saatte 139 farklı bölgede Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’na ait insansız hava araçları (İHA) kontrol merkezleri, askeri havaalanları ve Ukraynalı askerlerin konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Askeri Zayiat Raporu

Rusya Savunma Bakanlığı, bu askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait çeşitli askeri malzemelerin imha edildiğini belirtti. Buna göre, toplam 647 uçak, 283 helikopter, 34,783 İHA ve çok sayıda diğer askeri teçhizat yok edildi.

Önceki Gelişmeler

Rusya, bir gün önce de Donetsk bölgesinde Tsukurino yerleşim birimini kontrol altına almıştı. Bu ataklar, bölgedeki çatışmaların yoğunluğunu artırıyor.

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