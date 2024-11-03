Donetsk'te Kontrol Sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesinde yer alan Vişnevoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına dair bilgiler sundu.

Harekâtın Detayları

Açıklamaya göre, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vişnevoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi öne çıkmakta. Rus ordusunun cephede ilerleyişinin devam ettiği vurgulandı.

Son Gelişmeler ve Saldırılar

Son 24 saat içerisinde, Rusya'nın 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji ve petrol tesislerine, insansız hava araçları üretim atölyelerine ve zırhlı araçların bulunduğu bir trene yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu kapsamda, şu bilgilerin verildiği kaydedildi:

Üzerinde çalışılan askeri operasyon sonucunda, Ukrayna ordusuna ait 647 uçak,

283 helikopter,

35,216 İHA,

585 hava savunma füze sistemi,

19,031 tank ve zırhlı araç,

1,484 çok namlulu roketatar,

17,245 obüs ve havan topu,

27,956 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Hatırlanacağı üzere, önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Perşotravnevoye ve Donetsk bölgesindeki Kurahovka yerleşimlerini kontrol altına aldığını duyurmuştu.