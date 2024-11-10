Donetsk'ten Yeni Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Volçenka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Cephede İlerleme Devam Ediyor

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği ve Merkez Askeri Grubu birliklerinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Volçenka yerleşimini kurtardığı ifade edildi.

Saldırılar ve Zayiatlar

Son 24 saat içerisinde 127 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) depolama merkezine ve enerji unsurlarına yönelik saldırıların gerçekleştirildiği belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait:

648 uçak

283 helikopter

35,512 İHA

585 hava savunma füze sistemi

19,159 tank ve zırhlı araç

1,487 çok namlulu roketatar

17,568 obüs ve havan topu

28,135 özel askeri araç

imha edildiği kaydedildi.

Geçen Haftaki Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Ukrayna'da biri Harkiv, 5'i Donetsk bölgelerinde olmak üzere toplam 6 yerleşim biriminin orduları tarafından kontrol altına alındığını 8 Kasım'da duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.