DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.395,98 -4,64%

Rusya, Donetsk'te Volçenka Yerleşimini Kontrolüne Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Volçenka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 14:29
Rusya, Donetsk'te Volçenka Yerleşimini Kontrolüne Aldı

Donetsk'ten Yeni Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Volçenka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Cephede İlerleme Devam Ediyor

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği ve Merkez Askeri Grubu birliklerinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Volçenka yerleşimini kurtardığı ifade edildi.

Saldırılar ve Zayiatlar

Son 24 saat içerisinde 127 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) depolama merkezine ve enerji unsurlarına yönelik saldırıların gerçekleştirildiği belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait:

  • 648 uçak
  • 283 helikopter
  • 35,512 İHA
  • 585 hava savunma füze sistemi
  • 19,159 tank ve zırhlı araç
  • 1,487 çok namlulu roketatar
  • 17,568 obüs ve havan topu
  • 28,135 özel askeri araç

imha edildiği kaydedildi.

Geçen Haftaki Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Ukrayna'da biri Harkiv, 5'i Donetsk bölgelerinde olmak üzere toplam 6 yerleşim biriminin orduları tarafından kontrol altına alındığını 8 Kasım'da duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı
2
Hatay Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın!
3
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Hakkında Şantaj İddiası: Akıl Almaz Olaylar Yaşanıyor
4
Geleceğin Askeri Teknolojileri Ankara'da Tartışılacak
5
Atatürk, Senegal'de 86. Yılında Anıldı
6
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
7
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 10 Kasım Anma Mesajları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek