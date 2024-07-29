Donetsk'te Önemli Gelişme

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Volçye yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Askeri Operasyonlar ve Kazanımlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri operasyonları hakkında önemli bilgiler verildi. Açıklamada, "Aktif operasyonlar sonucunda 'Merkez' askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Volçye yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Hava Kuvvetlerine Yönelik Başarılı Operasyonlar

Ayrıca, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin, Ukrayna'ya ait bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğü belirtildi. Bunun yanında, 2 adet Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba, 5 adet Amerikan yapımı HIMARS füzesi ve 68 insansız hava aracının imha edildiği vurgulandı.