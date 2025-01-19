Rusya, Donetsk'te Vozdvijenka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Vozdvijenka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:52
Rusya, Donetsk'te Vozdvijenka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vozdvijenka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine dair güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna cephelerinde pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı. "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vozdvijenka yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Son 24 saat içerisinde, 143 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı ile asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara, insansız hava araçları (İHA) ve topçularla saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 792 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 674 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 800 obüs ve havan topu ile 30 bin 481 özel askeri araç imha edildiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, dün Donetsk bölgesindeki Petropavlovka ve Vremevka yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini belirtti.

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