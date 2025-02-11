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Rusya, Donetsk'te Yasenevoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'in Yasenevoye yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:15
Rusya, Donetsk'te Yasenevoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya'nın Donetsk İlerleyişi Devam Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Yasenevoye yerleşim birimini başarılı bir şekilde ele geçirdiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Rus askeri güçlerinin Ukrayna topraklarındaki operasyonlarına dair güncel bilgilere yer verildi.

Askeri Başarılar ve Profesyonellik

Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki cephelerdeki pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirtti. Açıklamada, "Merkez Askeri Grup birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yasenevoye yerleşim birimi ele geçirildi" ifadesi yer aldı.

Savaşın Başlangıcından Bu Yana Kaybılar

Son olarak, savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait toplamda 653 uçak, 283 helikopter, 43 bine yakın İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21,287 tank ve zırhlı araç, 1514 çok namlulu roketatar, 21,495 obüs ve havan topu ile 31,459 özel askeri aracı imha edildiği belirtildi.

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