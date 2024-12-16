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Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Yelizavetovka yerleşimini kontrol altına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:15
Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Yelizavetovka yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'daki askeri faaliyetlerle ilgili önemli bilgiler verildi.

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donbas bölgesinde bazı stratejik noktaların kontrolünü sağladığı belirtildi. "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Yelizavetovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Yapılan operasyonun hava kuvvetleri, silahlı insansız hava araçları, füze ve roket birliklerinin uyumlu çalışmasıyla gerçekleştirildiği de vurgulandı. Ukrayna askeri üslerinin alt yapısının ve 133 bölgede asker ve teçhizat toplanan yerlerin vurulduğu bildirildi. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin 9 insansız hava aracını düşürdüğü kaydedildi.

Önceki gün ise Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Veseliy Gay ve Puşkino yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini açıklamıştı.

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