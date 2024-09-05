Rusya, Donetsk'teki Zavetnoye'yi Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde yer alan Zavetnoye yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki askeri operasyonların seyrini etkileyebilir.

Askeri Eylemler ve İleri İlerleyiş

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna topraklarındaki eylemleri hakkında detaylar verildi. Bakanlık, "Merkez Askeri Gruplarına bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zavetnoye yerleşimini kurtardı" şeklinde bir ifade kullandı.

Son 24 Saatte Gerçekleşen Operasyonlar

Son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 136 bölgede mühimmat üretim tesisleri, insansız deniz araçlarının saklandığı depolar ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı merkezler bombalandı. Ayrıca, yabancı paralı savaşçıların geçici olarak barındırıldığı lokasyonlar hedef alındı.

İnsansız Hava Araçları ve İnsansız Deniz Araçları Yok Edildi

Yapılan açıklamada, toplamda 27 insansız hava aracının (İHA) ve 11 insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi.

Ukrayna Ordusuna Ait Askeri Teçhizat Nitelikleri

Askeri operasyonun başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31,044 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17,822 tank ve zırhlı araç, 1,435 çok namlulu roketatar, 14,091 obüs ve havan topu ile 25,584 özel askeri aracın yok edildiği iddia edildi.

Donetsk Bölgesindeki Yeni Kontroller

Rus ordusu, Donetsk bölgesinde 1 Eylül'den bu yana toplamda 6 yerleşim birimini kontrol altına almış durumda. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri dengenin değişebileceğine işaret ediyor.