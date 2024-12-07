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Rusya, Donetsk'teki Berestki Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Berestki yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:15
Rusya, Donetsk'teki Berestki Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Berestki yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi vererek, cephedeki ilerlemeyi vurguladı.

Açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, pozisyonlarını iyileştirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Berestki yerleşim birimini kurtardı" ifadesine yer verildi. Son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 380 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1497 çok namlulu roketatar, 19 bin 145 obüs ve havan topu ile 29 bin 80 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada 5'i Donetsk, 1'i de Zaporijya bölgelerinde olmak üzere 6 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı. Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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