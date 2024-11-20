DOLAR
34,47 0%
EURO
36,4 0,49%
ALTIN
2.909,94 0,29%
BITCOIN
3.218.069,21 -0,93%

Rusya, Donetsk'teki İlyinka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki İlyinka yerleşimini ele geçirdiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:02
Rusya, Donetsk'teki İlyinka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Donetsk'te Stratejik Bir Kazanım

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki İlyinka yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki çatışmaların seyrini etkileme potansiyeline sahip.

Bakanlığın Açıklamaları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonları ile ilgili detaylar verildi. Merkez Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İlyinka yerleşiminin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırılar ve Askeri Zayiatlar

Açıklamada, son 24 saat içerisinde 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına ve enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıpların olduğu vurgulandı:

  • 648 uçak
  • 283 helikopter
  • 36 bin 400 insansız hava aracı
  • 586 hava savunma füze sistemi
  • 19 bin 397 tank ve zırhlı araç
  • 1490 çok namlulu roketatar
  • 18 bin 248 obüs ve havan topu
  • 28 bin 541 özel askeri araç

Dün, Rusya ordusunun Donetsk'teki Novoselidovka yerleşim birimini de ele geçirdiği bilgisinin verildiği hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İttifak Mesajı: Naylon İttifaklara Tepki!
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Kararını Tasvip Etmiyoruz
3
Örümcek Adam, Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'ni Keşfetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyona Karşı Kararlıyız
5
İngiltere'de Müslümanların Üçte Biri Ülkeyi Terketmeyi Düşünüyor
6
İsviçreli Dışişleri Bakanı Cassis'in Fribourg Üniversitesi Ziyareti Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi
7
Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Grup Toplantısında Sert Eleştiriler

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek