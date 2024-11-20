Donetsk'te Stratejik Bir Kazanım
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki İlyinka yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki çatışmaların seyrini etkileme potansiyeline sahip.
Bakanlığın Açıklamaları
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonları ile ilgili detaylar verildi. Merkez Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İlyinka yerleşiminin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Saldırılar ve Askeri Zayiatlar
Açıklamada, son 24 saat içerisinde 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına ve enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıpların olduğu vurgulandı:
- 648 uçak
- 283 helikopter
- 36 bin 400 insansız hava aracı
- 586 hava savunma füze sistemi
- 19 bin 397 tank ve zırhlı araç
- 1490 çok namlulu roketatar
- 18 bin 248 obüs ve havan topu
- 28 bin 541 özel askeri araç
Dün, Rusya ordusunun Donetsk'teki Novoselidovka yerleşim birimini de ele geçirdiği bilgisinin verildiği hatırlatıldı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.