Donetsk'te Stratejik Bir Kazanım

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki İlyinka yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki çatışmaların seyrini etkileme potansiyeline sahip.

Bakanlığın Açıklamaları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonları ile ilgili detaylar verildi. Merkez Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İlyinka yerleşiminin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırılar ve Askeri Zayiatlar

Açıklamada, son 24 saat içerisinde 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına ve enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıpların olduğu vurgulandı:

648 uçak

283 helikopter

36 bin 400 insansız hava aracı

586 hava savunma füze sistemi

19 bin 397 tank ve zırhlı araç

1490 çok namlulu roketatar

18 bin 248 obüs ve havan topu

28 bin 541 özel askeri araç

Dün, Rusya ordusunun Donetsk'teki Novoselidovka yerleşim birimini de ele geçirdiği bilgisinin verildiği hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.