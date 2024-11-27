Rusya, Donetsk'teki Novaya İlyinka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Novaya İlyinka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Askeri Başarılar ve İlerlemenin Devamı

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği ve "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novaya İlyinka yerleşim birimini kurtardı" ifadesi yer aldı. Son 24 saatte, 144 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Uçak ve İHA İmhası

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 36 bin 773 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 515 tank ve zırhlı araç, 1492 çok namlulu roketatar, 18 bin 631 obüs ve havan topu ile 28 bin 762 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Zaporijya'ya Yapılan Saldırı

Ayrıca, Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesindeki Energodar kentine ve Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne İHA ve topçularla saldırdığı ifade edildi. Tüm İHA'ların Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu ve saldırı sonucunda yaralı veya hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kopanki yerleşim biriminin kontrolünü ele aldığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.