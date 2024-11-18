Rusya, Donetsk'teki Novoalekseyevka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya’nın Donetsk Bölgesindeki Askeri Gelişmeleri

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Novoalekseyevka yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki askeri operasyonlarıyla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği ve Merkez Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait Novoalekseyevka yerleşim birimini kurtardığı vurgulandı.

Son 24 Saatteki Askeri Faaliyetler

Son 24 saat içerisinde, 135 farklı bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, enerji unsurları, insansız hava aracı (İHA) eğitimi ve depolama merkezlerine yönelik saldırılar düzenlendiği bildirildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait toplamda 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 174 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 369 tank ve zırhlı araç gibi önemli askeri teçhizatın imha edildiği kaydedildi.

Önceki gün (16 Kasım), Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesinde bulunan Makarovka ve Lenin yerleşim birimlerini de ele geçirdiğini duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.