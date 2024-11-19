Rusya, Donetsk'teki Önemli Bir Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesinde bulunan Novoselidovka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamalar, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki operasyonlarına dair kritik bilgileri içermektedir.

Operasyonun Detayları

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği ve Merkez Askeri Grubu'nun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselidovka yerleşim biriminin kurtarıldığı ifade edildi.

Saldırıların Kapsamı

Son 24 saat içerisinde 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı ve enerji unsurlarına yönelik düzenlenen saldırıların detayları da paylaşıldı. Ayrıca, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıplar şu şekilde sıralandı:

648 uçak,

283 helikopter,

36,259 İHA,

586 hava savunma füze sistemi,

19,386 tank ve zırhlı araç,

1,490 çok namlulu roketatar,

18,181 obüs ve havan topu,

28,525 özel askeri araç

Gelişmeler dünya genelinde dikkatle izlenirken, Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Donetsk bölgesinde Novoalekseyevka yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.