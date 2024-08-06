Donetsk'teki Stratejik Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde yer alan Timofeyevka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Detaylı Açıklama

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna üzerindeki cephe hattındaki pozisyonlarını güçlendirdiği ifade edildi. "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti çatısı altında yer alan Timofeyevka yerleşimini kontrol altına alarak avantajlı noktalara geçiş yaptı" denildi.

Uçak ve İHA Kayıpları

Bakanlık ayrıca, Ukrayna ordusuna ait 2 adet 'Mig-29' tipi savaş uçağı ve 51 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplamda 635 uçak, 278 helikopter, 29,235 İHA, 561 hava savunma füze sistemi, 16,776 tank ve zırhlı araç, 1,396 çok namlulu roketatar, 12,904 obüs ve havan topu ile 24,419 özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi" şeklinde ifadeler yer aldı.