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Rusya, Donetsk'teki Tsukurino Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Donetsk'te Tsukurino'yu ele geçirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:48
Rusya, Donetsk'teki Tsukurino Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya, Tsukurino'yu Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Tsukurino yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlık, bu gelişmenin ardından Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki operasyonlarına dair bilgi verdi.

Askeri Faaliyetler ve Saldırılar

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını güçlendirdiği ifade edildi. "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tsukurino yerleşimini kurtardı" denildi.

Son 24 Saatteki Saldırılar

Son 24 saat içinde 142 farklı bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı yerlerde saldırılar gerçekleştirildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 685 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 894 tank ve zırhlı araç, 1480 çok namlulu roketatar, 16 bin 887 obüs ve havan topu ile 27 bin 694 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

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