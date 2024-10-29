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Rusya, Donetsk'teki Yeni Yerleşim Birimlerini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te 4 yeni yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:35
Rusya, Donetsk'teki Yeni Yerleşim Birimlerini Kontrol Altına Aldı

Güncel Durum: Donetsk'teki Kontroller

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Katerinovka, Gornyak, Dobrovolye ve Selidovo yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Bakanlık yetkilileri, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri eylemlerine dair güncel bilgiler paylaştı.

Askeri Gelişmeler

Açıklamada, "Güney, Merkez ve Kuzey askeri gruplarının birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yer alan bu yerleşim birimlerini kurtardı." denildi. Son 24 saatte Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına bağlı insansız hava araçlarına (İHA) yönelik 139 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Askeri Kayıplar

Rusya Savunma Bakanlığı, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 783 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 902 tank ve zırhlı araç, 1481 çok namlulu roketatar, 16 bin 927 obüs ve havan topu ile 27 bin 720 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

Son Gelişmeler

Bakanlık, bir gün önce Rus ordusunun Donetsk'teki Tsukurino yerleşim birimini kontrol altına aldığını da açıklamıştı.

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