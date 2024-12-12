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Rusya, Donetsk'teki Zarya Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Zarya yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:30
Rusya, Donetsk'teki Zarya Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'teki Zarya Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Zarya yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun cephedeki ilerleyişinin sürdüğü vurgulanırken, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zarya yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saat içinde 137 bölgede insansız hava aracı (İHA) üretim atölyesi, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın bulunduğu noktaların hedef alındığı kaydedildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 596 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 730 tank ve zırhlı araç, 1500 çok namlulu roketatar, 19 bin 482 obüs ve havan topu ile 29 bin 146 özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, 10 Aralık'ta Donetsk bölgesindeki Joltoye yerleşim biriminin de kontrol altına alındığını duyurmuştu.

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