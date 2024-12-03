Rusya, Donetsk ve Zaporijya'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlara dair bilgi verildi.

Bakanlık, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Rus birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Romanovka yerleşim birimini ve Zaporijya bölgesinin Novodarovka yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu açıklamada, son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına ve enerji unsurlarına yönelik kapsamlı saldırıların düzenlendiği de bildirildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 122 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 600 tank ve zırhlı araç, 1497 çok namlulu roketatar, 18 bin 897 obüs ve havan topu ile 28 bin 957 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde kaybettiği askerlerin sayısı 37 bin 655 olarak açıklanırken, 228 tank, 165 piyade savaş aracı, 123 zırhlı personel taşıyıcı ve 1223 zırhlı aracın da kayıplar arasında olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Aralık'ta ordunun Donetsk bölgesindeki İlyinka ve Petrovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini de duyurmuştu. Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı şekilde ilhak edilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.