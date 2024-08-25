Rusya, Durov'un Gözaltına Alınması İçin Fransa'ya Nota Verdi

Rusya'dan Fransa'ya Nota

Rusya, Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Fransa'ya resmi bir nota verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Durov'a erişim talep eden notanın iletildiğini açıkladı.

Durov'un Gözaltına Alınması

Zaharova, Durov'un Fransa'nın Paris Havalimanı'nda gözaltına alındığını belirtti. Durov'un Fransa vatandaşı olduğunu vurgulayan Zaharova, "Sorun şu ki Fransa, Durov'u her şeyden önce kendi ülkesinin vatandaşı olarak kabul ediyor," dedi.

Olayın Arka Planı

Durov, Azerbaycan'dan özel bir jetle Fransa'ya geldiğinde gözaltına alınmıştı. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Durov'un gözaltına alınma sebebi Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlaması olarak belirtildi.

Pavel Durov Kimdir?

Rusya’nın popüler sosyal medya platformu VK’nın kurucusu olan Durov, 2014 yılında ülkesini terk etti. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığını elinde bulunduran Durov’un, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde bir serveti olduğu tahmin ediliyor.

Telegram'ın Kullanıcı Sayısı

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından biri olan Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyona ulaşmış durumda.