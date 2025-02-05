Rusya: Filistin Sorunu Sadece İki Devletli Çözümle Hallolabilir

Kremlin Sözcüsü'nden Filistin Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin meselesinin yalnızca iki devletli bir çözümle çözülebileceğini belirtti. Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, bu meselenin BM kararları doğrultusunda birçok ülke tarafından desteklendiğini vurguladı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralma" yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, "Bu durumun kabul edilemez olduğunu Umman, Ürdün ve Mısır gibi ülkeler de belirtti." dedi.

İran İlişkileri Devam Ediyor

Peskov, Trump'ın İran’a yönelik maksimum baskı politikası ile ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalamadığına dikkat çekerek, İran ile ilişkileri sürdüreceklerini ifade etti. "İran ortağımız. Çeşitli alanlarda çok yönlü işbirliğimiz sürüyor ve geliştireceğiz," şeklinde konuştu.