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Rusya: Filistin Sorunu Sadece İki Devletli Çözümle Hallolabilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Filistin meselesinin çözümünün yalnızca iki devletli temele dayandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:35
Rusya: Filistin Sorunu Sadece İki Devletli Çözümle Hallolabilir

Kremlin Sözcüsü'nden Filistin Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin meselesinin yalnızca iki devletli bir çözümle çözülebileceğini belirtti. Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, bu meselenin BM kararları doğrultusunda birçok ülke tarafından desteklendiğini vurguladı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralma" yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, "Bu durumun kabul edilemez olduğunu Umman, Ürdün ve Mısır gibi ülkeler de belirtti." dedi.

İran İlişkileri Devam Ediyor

Peskov, Trump'ın İran’a yönelik maksimum baskı politikası ile ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalamadığına dikkat çekerek, İran ile ilişkileri sürdüreceklerini ifade etti. "İran ortağımız. Çeşitli alanlarda çok yönlü işbirliğimiz sürüyor ve geliştireceğiz," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Trump yönetimiyle temasların ortadaki bazı kuruluşlar aracılığıyla devam ettiğini belirten Peskov, "Son zamanlarda temaslar yoğunlaştı. Başka detay veremem,"

Ukrayna ile Müzakerelere Hazırlık

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına değinerek, "Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereleri yasaklama kararına bağlı olamaz. Şimdilik bunlar boş açıklamalar," ifadesini kullandı.

Peskov, Zelenskiy'nin Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını ise "delilik"

Son olarak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun çok kutuplu dünya düzeninin mevcut gerçekliği hakkındaki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Rusya'nın yaklaşımıyla uyumlu olduğunu belirtti.

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