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Rusya: Filistin Toprakları Ayrılmaz Bütün

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ün Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:46
Rusya: Filistin Toprakları Ayrılmaz Bütün

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze halkının kendi topraklarında yaşama hakkının tartışılamaz olduğunu ifade ederek, "Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria, Filistin devletine ait toprakların ayrılmaz parçası" dedi.

Zaharova, Rusya'ya bağlı Mordovya Cumhuriyeti'nin başkenti Saransk'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin meselesinin çözüm sürecine dair önemli vurgular yaptı.

AA muhabirinin, "Moskova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Mısır ve Ürdün'e yerleştirme planlarını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, Mısır, Ürdün ve Filistin'in bu planlara karşı çıktığını belirtti.

Zaharova, Filistin meselesinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi kararları çerçevesinde siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı ve ekledi: "1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerekiyor. Filistin halkının hakkı, Gazze sakinlerinin kendi topraklarında yaşama hakkını da içeriyor. Bu tartışılmaz ve sorgulanamaz. İki devletli formülün uygulanmasının, Filistin-İsrail bölgesinde ve genel olarak Orta Doğu'da kalıcı barışın garantisi olacağından eminiz."

Zaharova ayrıca, Trump'ın Amerikan sınırlarının korunabilmesine yönelik "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı geliştirilmesine ilişkin değerlendirmesinde, "Bunu, ABD'nin uzaya silah konuşlandırma ve uzayı silahlı çatışma alanına dönüştürme çabası olarak değerlendiriyoruz. ABD'nin yaklaşımı, gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamayacak" dedi.

ABD'de meydana gelen ve bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışmasına yol açan kazaya da değinen Zaharova, bu kazada uçakta Rus vatandaşlarının bulunduğunu belirtti. "Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı ile konuyla ilgili temas halinde. Büyükelçiliğimiz soruları iletiyor ancak detaylı cevap alamıyor" ifadelerini kullandı.

Transdinyester bölgesindeki enerji krizine de dikkat çeken Zaharova, Ukrayna ve Moldova yönetimlerinin bu krizin nedenleri olduğunu söyledi. Zaharova, "Bu kriz basit bir şekilde çözülebilir: Kiev'in, gazın Avrupa'ya ulaştırılmasına izin vermesi, Kişinev yönetiminin de Gazprom'a olan borcunu kabul etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Transdinyester bölgesine alternatif yollardan doğal gazı ulaştırmak için girişimlerde bulunduğunu aktaran Zaharova, "Enerji sorununa uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözümün bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grupla güvenlik güçleri arasında süren çatışmalara da değinen Zaharova, ilgili taraflara çatışmaları sonlandırma ve diyalog yoluyla sorunu çözme çağrısında bulundu.

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