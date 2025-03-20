Rusya: Fransa'nın Nükleer Kapasitesi Tehdit Oluşturuyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Fransa'nın Avrupa'nın güvenliği için nükleer kapasitesini kullanma planlarının uluslararası topluma yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Şoygu, başkent Moskova'da yaptığı basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu konudaki açıklamalarını ciddiye aldıklarını belirtti. Şoygu, "Nükleer silaha sahip bir ülke liderinin bu tür açıklamalar yapması, tüm uluslararası toplum için bir tehdittir. Macron bu ifadeleri boşuna kullanmadı; bu açıklamalar, günümüzde Avrupa'da yaygın olan Rus karşıtı duyguları yansıtıyor," dedi.

Fransa'nın 290 nükleer başlığa sahip olduğunu vurgulayan Şoygu, Macron'un açıklamalarının ardından Avrupa'nın askerileştirilmesi konusunun gündeme geldiğini belirtirken, bunun Avrupa için çıkmaz bir yol olacağına dikkat çekti.

Ayrıca, Şoygu, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği durumunda, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmak zorunda kalacağını da ifade etti. "Ermenistan, AB'ye katılırsa, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılması gerekecek," dedi.

Konuşmasında İran ile olan ticaret hacminin 2024'te 737 milyon dolara ulaşmasını da değerlendiren Şoygu, Ermenistan'ın bu durumda nasıl bir yol izleyeceği konusunu gündeme getirdi. Son olarak, Rusya Güvenlik Konseyi öncülüğünde Mayıs ayında düzenlenecek güvenlikle ilgili toplantıya ABD temsilcilerini de davet edeceklerini duyurdu.