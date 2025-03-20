Rusya: Fransa'nın Nükleer Kapasitesi Tehdit Oluşturuyor

Rusya, Fransa'nın nükleer kapasitesini kullanma planlarını uluslararası toplum için tehdit olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:10
Rusya: Fransa'nın Nükleer Kapasitesi Tehdit Oluşturuyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Fransa'nın Avrupa'nın güvenliği için nükleer kapasitesini kullanma planlarının uluslararası topluma yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Şoygu, başkent Moskova'da yaptığı basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu konudaki açıklamalarını ciddiye aldıklarını belirtti. Şoygu, "Nükleer silaha sahip bir ülke liderinin bu tür açıklamalar yapması, tüm uluslararası toplum için bir tehdittir. Macron bu ifadeleri boşuna kullanmadı; bu açıklamalar, günümüzde Avrupa'da yaygın olan Rus karşıtı duyguları yansıtıyor," dedi.

Fransa'nın 290 nükleer başlığa sahip olduğunu vurgulayan Şoygu, Macron'un açıklamalarının ardından Avrupa'nın askerileştirilmesi konusunun gündeme geldiğini belirtirken, bunun Avrupa için çıkmaz bir yol olacağına dikkat çekti.

Ayrıca, Şoygu, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği durumunda, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmak zorunda kalacağını da ifade etti. "Ermenistan, AB'ye katılırsa, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılması gerekecek," dedi.

Konuşmasında İran ile olan ticaret hacminin 2024'te 737 milyon dolara ulaşmasını da değerlendiren Şoygu, Ermenistan'ın bu durumda nasıl bir yol izleyeceği konusunu gündeme getirdi. Son olarak, Rusya Güvenlik Konseyi öncülüğünde Mayıs ayında düzenlenecek güvenlikle ilgili toplantıya ABD temsilcilerini de davet edeceklerini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den PKK'ya Kongre Çağrısı: 'Fesih Tartışmalarına Son Noktayı Koyun'
2
Zelenskiy, Ukrayna ve ABD Heyetleri 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da Bir Araya Gelecek
3
Filistin: İsrail'in Batı Şeria'daki Ev Yıkımları ve Zorla Göç Planları
4
Kahire Büyükelçiliği'nden Mısırlı Basına İftar Daveti
5
MGK Toplantısında Terörsüz Türkiye Vurgusu: Milli Birlik ve Demokrasi Güçlenecek
6
Letonya, AB'nin Kosova Üzerindeki Cezai Tedbirlerin Kaldırılmasını Talep Etti
7
İstanbul Üniversitesi'nden Diplomaların İptaline Dair İnceleme Raporu Gün yüzüne Çıktı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!