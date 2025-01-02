Rusya, Gaz Kesintisinin Sorumlusunu ABD Olarak Belirtti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yapılan doğal gaz sevkiyatının durdurulmasından ABD, Kiev yönetimi ve Avrupa devletlerini sorumlu tuttu.

Gaz Sevkiyatının Durdurulmasının Nedenleri

Zaharova, 1 Ocak tarihinde Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya geçişinin durdurulduğunu ifade ederek, bu durumun arkasında yatan gerekçeleri açıkladı. Gazprom'un sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, Ukraynalı yetkililerin Rusya'dan doğal gaz pompalamayı durdurma kararı aldığını vurguladı.

Avrupa'nın Ekonomik Potansiyeli Tehdit Altında

Rus enerji sevkiyatının kesilmesinin, Avrupa’nın ekonomik potansiyelini zayıflattığına ve Avrupalıların yaşam standartlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Zaharova, bu durumu 'Amerikan piyasa stratejilerinin bir sonucu' olarak değerlendirdi.

Almanya ve Diğer Avrupa Ülkeleri Zarar Görüyor

Zaharova, enerji piyasasındaki bu düzenlemenin, Ukrayna krizinin ana sponsoru olan ABD’nin lehine sonuçlandığını savundu. Almanya'nın, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarının patlaması sonrası gazı çok daha pahalı bir şekilde temin etmek zorunda kaldığını ve bunun neticesinde büyük endüstrilerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Avrupa’da Amerikan Etkisi ve Sonuçları

Zaharova, Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelerin de Amerikan himayesinin bedelini ödeyeceğini belirterek, “Rus doğal gaz sevkiyatını durdurmanın sorumluluğu tamamen ABD’ye, kukla Kiev rejimine ve vatandaşlarının refahını feda eden Avrupa devletlerinin yönetimlerine aittir.” ifadelerini kullandı.