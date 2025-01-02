DOLAR
35,31 0,14%
EURO
36,58 0,17%
ALTIN
2.999,04 -0,49%
BITCOIN
3.417.440,86 -2,05%

Rusya: Gaz Kesintisinin Sorusu ABD ve Avrupa Ülkeleridir

Rusya, Ukrayna üzerinden gaz kesintisinin sorumlusunun ABD ve Avrupa devletleri olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:37
Rusya: Gaz Kesintisinin Sorusu ABD ve Avrupa Ülkeleridir

Rusya, Gaz Kesintisinin Sorumlusunu ABD Olarak Belirtti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yapılan doğal gaz sevkiyatının durdurulmasından ABD, Kiev yönetimi ve Avrupa devletlerini sorumlu tuttu.

Gaz Sevkiyatının Durdurulmasının Nedenleri

Zaharova, 1 Ocak tarihinde Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya geçişinin durdurulduğunu ifade ederek, bu durumun arkasında yatan gerekçeleri açıkladı. Gazprom'un sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, Ukraynalı yetkililerin Rusya'dan doğal gaz pompalamayı durdurma kararı aldığını vurguladı.

Avrupa'nın Ekonomik Potansiyeli Tehdit Altında

Rus enerji sevkiyatının kesilmesinin, Avrupa’nın ekonomik potansiyelini zayıflattığına ve Avrupalıların yaşam standartlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Zaharova, bu durumu 'Amerikan piyasa stratejilerinin bir sonucu' olarak değerlendirdi.

Almanya ve Diğer Avrupa Ülkeleri Zarar Görüyor

Zaharova, enerji piyasasındaki bu düzenlemenin, Ukrayna krizinin ana sponsoru olan ABD’nin lehine sonuçlandığını savundu. Almanya'nın, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarının patlaması sonrası gazı çok daha pahalı bir şekilde temin etmek zorunda kaldığını ve bunun neticesinde büyük endüstrilerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Avrupa’da Amerikan Etkisi ve Sonuçları

Zaharova, Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelerin de Amerikan himayesinin bedelini ödeyeceğini belirterek, “Rus doğal gaz sevkiyatını durdurmanın sorumluluğu tamamen ABD’ye, kukla Kiev rejimine ve vatandaşlarının refahını feda eden Avrupa devletlerinin yönetimlerine aittir.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
2
Aydın'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti
3
Antalya'da Ölü Bulunan İranlı Kardeşlerin Cenazesi Teslim Alındı
4
Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
5
İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücülere 45 Bin Lira Ceza
6
Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Kırklareli'nde Kar Mahsuru: 3 Teknisyen Kurtarıldı

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu