Rusya, Gece 43 Ukrayna İHA'sını Yok Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, gece gerçekleştirilen operasyonla Ukrayna'ya ait 43 İHA'nın vurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 07:42
Rusya, Gece 43 Ukrayna İHA'sını Yok Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda, hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde müdahale ettiği ve toplamda 43 İHA'nın vurulduğu belirtildi.

Belirtilen verilere göre, vurulan İHA'ların 34'ü Volgograd, 4'ü Rostov, 4'ü Kursk ve 1'i Belgorod üzerinde düşürüldü. Ayrıca, dün de 132 İHA'nın daha hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Engels kentinde acil durum ilan edildiği de bildirildi.

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