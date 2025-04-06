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Rusya, Gece Ukrayna'nın Askeri Sanayi Unsurlarını Hedef Aldı

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi alanlarını uzun menzilli silahlarla vurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:36
Rusya, Gece Ukrayna'nın Askeri Sanayi Unsurlarını Hedef Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, saldırıda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

Bakanlık, Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verirken, Ukrayna'nın merkezi topçu üssüne ve İHA üreten tesislere havadan ve denizden saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının başarıyla gerçekleştirildiği ve hedef alınan tüm unsurların vurulduğu vurgulandı.

Bu gelişme, bölgedeki gerilimlerin artmasına sebep olurken, uluslararası gündemde de önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

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