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Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'daki Rus Birliklerini Ziyaret Etti

Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna savaşında görev yapan birlikleri ziyaret etti ve askeri durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:28
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'daki Rus Birliklerini Ziyaret Etti

Gerasimov Ukrayna'daki Rus Birliklerini İnceledi

Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki çatışmalarda görev alan Rus askerlerini ziyaret etti. Bu ziyaret, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Özel Askeri Operasyon Bölgesindeki Denetim

Gerasimov, Rusya'nın Merkez Askeri Grubu'na bağlı birliklerin yer aldığı özel askeri operasyon sahasına giderek mevcut askeri durumu yerinde değerlendirdi.

Birlik Komutanlarından Bilgi Alındı

Görüşme sırasında, Gerasimov'a birlik komutanları tarafından operasyonel durum hakkında detaylı bilgi verildi. Gelecek görevleri belirleme amacıyla yapılan bu görüşmeler, Rus ordusunun stratejisini şekillendirmek açısından kritik öneme sahip.

Askerlere Devlet Ödülleri Verildi

Gerasimov, gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bazı askerlere devlet ödüllerini takdim etti. Bu ödüller, askerlerin göstermiş olduğu cesaret ve kararlılığı onurlandırmak amacıyla verilmektedir.

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